Il Coronavirus non risparmia due ex giocatori della Fiorentina. Secondo quanto riporta l’Ansa, infatti, sia Pedro che Gerson sono risultati positivi al Covid-19. I due atleti brasiliani, infatti, sono rimasti contagiati insieme ad altri tredici giocatori del Flamengo. La squadra rossonera non potrà scendere in campo in Copa Libertadores visti i tanti giocatori infettati. E’ un secondo caso dopo quello dell’Al Hilal.

