Due finali raggiunte, tanti giocatori di rendimento, ma in azzurro non c’è spazio per la Fiorentina

Due finali raggiunte dalla Fiorentina in questa stagione e diversi giocatori italiani che hanno tenuto un ottimo rendimento. Pensiamo in primo luogo a Bonaventura, senza dimenticarci di Biraghi e anche di Mandragora tanto per fare alcuni nomi ben precisi.

Eppure non c’è traccia di viola nei convocati per la final four di Nations League. Il selezionatore Mancini snobba la squadra gigliata e va verso altre direzioni.

Questa la lista dei 23:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre).