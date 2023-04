Due frecce in più

Il Tirreno in edicola stamani si concentra sui rientri di Sottil e Castrovilli. Il figlio d’arte, in particolare, ha dovuto attendere oltre un anno per riassaporare quella gioia, per la precisione 452 giorni dall’ultima volta, contro il Cagliari, nel gennaio 2022. Sottil, che il giornale definisce un giovane dall’indubbio seppur incostante talento, è l’emblema del passaggio del turno viola.

Una Fiorentina che ha stretto i denti, lottato, rischiato, sofferto per riuscire a portare a compimento la missione: approdare in semifinale.