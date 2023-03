Due giocatori importanti per il Lecce si allenano a parte in vista della Fiorentina: la situazione

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, in casa Lecce nell’allenamento odierno si sono allenati a parte sia Samuel Umtiti, alle prese con un fastidioso torcicollo, che Morten Hjulmand, che ha riportato una contusione all’occhio destro.

Per la compagine pugliese la prossima sfida in campionato sarà contro la Fiorentina domenica 19 al Franchi e le condizioni dei giocatori sono da tenere sotto osservazione. Nonostante questo, nessuno dei due dovrebbe comunque essere a rischio per la trasferta di Firenze.