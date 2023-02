Due giocatori in forse per la trasferta portoghese. Altri due tornano a disposizione

La Fiorentina si sta preparando per la trasferta di Conference League. Giovedì prossimo ci sarà la sfida contro lo Sporting Braga, la gara di andata dei play off che i viola sono costretti a giocare per essere arrivati secondi nel proprio gruppo.

Sono da monitorare le condizioni dei due calciatori che non sono stati convocati per la sfida con la Juventus di domenica scorsa: Sottil e Barak. Il primo si allena in gruppo da una settimana e il momento del suo rientro si avvicina, anche se dovrà essere graduale.

L’ex Verona invece non è partito per Torino perché ha accusato una sindrome gastrointestinale e dovrebbe tornare a disposizione per questa gara europea. Al pari di Igor e Mandragora che non c’erano allo Stadium perché squalificati.