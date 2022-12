Per l’amichevole di oggi contro la Primavera della Fiorentina, come riportai il Corriere dello Sport, non ci saranno Nico Gonzalez e Riccardo Sottil che proseguono il loro recupero dai rispettivi infortuni.

Anche nella giornata di ieri hanno lavorato a parte e per loro serve ancora pazienza. Insomma, oggi non sarà possibile vederli all’opera e pure nei primi impegni ufficiali del 2023, l’allenatore dovrà fare a meno di due elementi così importanti per il suo sistema di gioco.