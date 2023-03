Due nazionali rischiano di non farcela per l’Inter, Italiano allora prova il recupero di altri due esterni

Dopo il successo in amichevole contro il Seravezza, la Fiorentina riprenderà ad allenarsi nella giornata di martedì, per iniziare a preparare la sfida di sabato contro l’Inter. Questa che viene però non sarà una settimana semplice per Vincenzo Italiano quanto alle scelte da fare in vista della prossima partita.

Ci sarà da capire infatti in che condizioni torneranno i calciatori impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali, ma occorrerà tenere d’occhio anche i tempi legati ai recuperi, ai fusi orari e agli effettivi giorni dei vari rientri. In particolare Nico Gonzalez e Christian Kouamé dovrebbero tornare a Firenze tra giovedì e venerdì, poche ore quindi prima della gara di sabato con l’Inter. Come scrive La Nazione, difficile allora ipotizzare un loro impiego contro i nerazzurri.

Intanto, però, il tecnico gigliato punta sul pieno recupero di Sottil, che ieri è tornato al gol in partitella, e sui passi in avanti di Brekalo, anche lui a segno contro la formazione dilettantistica.