Due neo acquisti scaldano il motore in vista dell’Atalanta, in difesa ancora Igor. Intanto Kokorin…

A Firenze continua la preparazione della Fiorentina in vista della partita contro l’Atalanta. Ieri test in famiglia per la squadra di Vincenzo Italiano che ha battuto la Primavera viola con un ampio parziale e senza subire gol. Protagonista Kokorin, che è risultato il miglior marcatore della partitella. Igor intanto è l’unico difensore centrale a disposizione e dovrebbe partire titolare a Bergamo. Insieme a lui ci sarà quasi sicuramente Torreira, visto l’arrivo in extremis a Firenze di Pulgar. Pronto anche l’altro neo acquisto Odriozola che potrebbe dare il cambio a Venuti. A riportarlo è il Corriere dello Sport – Stadio.