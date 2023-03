Due osservati speciali

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, due almeno saranno gli osservati speciali nel test di stamani contro il Seravezza: Riccardo Sottil, che dopo il lungo periodo di stop in seguito all’operazione per ernia al disco è atteso da un finale di stagione da protagonista, ed Aleksa Terzic, messo ko un mese fa a Verona per un fastidio muscolare ma già da qualche giorno ormai del tutto ristabilito.

Fari puntati anche su Arthur Cabral, che dopo le sette reti realizzate nelle ultime nove gare ha intenzione di colpire ancora, a cominciare dalla sfida di sabato prossimo al Meazza contro l’Inter. L’amichevole con il Seravezza, alla luce delle partenze dei sei Nazionali, sarà infine l’occasione per vedere all’opera alcuni giovani della Primavera viola di Aquilani, che in questi giorni si sono allenati stabilmente con la prima squadra.

