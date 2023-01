Due pareggi al cardiopalma: l’Atalanta riacciuffa lo Spezia nel finale, il Verona rosicchia un punto a Torino. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono appena concluse le due partite delle ore 14:30 di questo mercoledì di Serie A. Incredibile quanto accaduto al Picco di La Spezia: l’Atalanta non si vede per un’ora di gioco e va sotto due a zero, poi reagisce e acciuffa il pari, sfiorando la vittoria in più occasioni. A Gyasi e Nzola rispondono Hojlund e Pasalic: è 2-2 tra Spezia e Atalanta.

All’Olimpico Grande Torino, arriva un altro pareggio, quello tra Torino e Verona. Vanno in vantaggio gli ospiti con Djuric, risponde Miranchuk con una perla per l’1-1, poi Lukic sciupa un’occasione gigantesca all’ultimo secondo.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 41, Milan 36, Juventus 31, Lazio 30, Inter 30, Atalanta 28, Roma 27, Udinese 24, Torino 22, Fiorentina 19, Bologna 19, Salernitana 17, Empoli 17, Sassuolo 16, Monza 16, Lecce 15, Spezia 14, Sampdoria 9, Cremonese 7, Verona 6.