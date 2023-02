Due punti in più, rispetto ad una sciagurata stagione del recente passato

Come scrive Calciomercato.com, forse un po’ ingeneroso cantare ‘fate ridere’ all’uscita del campo, nonostante un atteggiamento impeccabile da parte del Franchi, che ha sostenuto la squadra per tutti i 90 minuti. Ma la classifica in campionato è innegabile che continui a far piangere.

A meno che non si ritenga soddisfacente viaggiare a due punti in più rispetto alla sciagurata stagione del duo Iachini-Prandelli. E a proposito, proprio in quella stagione il buon Cesare riuscì a demolire a domicilio la Juve, prossima avversaria questa domenica, con un secco 3-0. Tornare a vincere nello stadio dei rivali storici darebbe uno scossone notevole sia alla classifica che al morale della squadra. Viceversa, un’altra sconfitta potrebbe aprire un baratro preoccupante in campionato. Tanto per cambiare, nel destino dei Viola c’è sempre un crocevia a tinte bianconere.