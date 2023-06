Due rientri da fuori per avviare la linea verde: sarà l’estate di Pierozzi e Munteanu

Due stagioni da protagonisti per Niccolò Pierozzi e Louis Munteanu, il primo fermatosi ai play-off con la Reggina, il secondo campione di Romania con il Farul Costanza di Hagi. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio la Fiorentina ha intenzione di valutare seriamente entrambi i profili: per Pierozzi è già pronto lo slot dell’uscente Venuti, anche ai fini della lista. Più a sorpresa la candidatura del rumeno classe 2002, due anni fa protagonista in Primavera. Da loro e dai frutti del Viola Park la società viola vorrebbe concretizzare la linea verde da innestare in prima squadra.