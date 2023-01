Due rientri importanti per Italiano, ma per ora destinati alla panchina. Da valutare Mandragora

In vista della gara tra Lazio e Fiorentina, ieri mister Italiano ha potuto beneficiare di due rientri molto importanti nella lista dei convocati per la squadra viola, ovvero Lucas Martinez Quarta e Arthur Cabral. Entrambi si erano fermati a inizio mese e, per quanto riguarda tutti e due i casi, si prevedeva uno stop più lungo; l’argentino e il brasiliano hanno accelerato i tempi di recupero e ora sono tornati a disposizione dell’allenatore.

Tuttavia, come riportato da La Nazione, per ora sarà panchina per entrambi. Occhio al ritorno di Quarta, miglior difensore viola prima dell’infortunio, ma il ballottaggio è vinto da Milenkovic e da Igor. Davanti, è lotta tra Kouamé e Jovic (con l’ivoriano in vantaggio), stando alle non perfette condizioni di Cabral.

E Mandragora? Il suo contributo alla partita sarà tutto da valutare. Era già tornato tra i convocati nello scorso weekend, ma soltanto in panchina. L’opzione più probabile è l’esclusione dagli undici titolari, con possibile ingresso a gara in corso.