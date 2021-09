Due schiaffi all’Atalanta e una notte viola perfetta. Italiano ha ragione su tutte le scelte

La notte viola a Bergamo è perfetta: due missili di Vlahovic dagli undici metri come due schiaffi all’Atalanta di Gasperini. Una Fiorentina bella e concreta si porta a Firenze tre punti prestigiosi, imponendosi con personalità e con un assetto tattico che non ha lasciato scampo agli avversari. Fredda e lucida quando serve, esempio lo sono le due azioni dei rigori. Bene sia i giocatori già rodati, ma anche quelli nuovi: Torreira ok in mezzo, ma chi strappa gli applausi è Odriozola. Italiano ha ragione su tutte le scelte, anche quella del portiere con Terracciano che risulta decisivo. Questa l’analisi di Atalanta-Fiorentina de La Nazione.