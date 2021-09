Due scontri al vertice e un’occasione molto ghiotta per la Fiorentina: la prova del nove (+3) si chiama Udinese

Ieri sera è andata in archivio la quinta giornata di Serie A con la le vittorie di Napoli e Roma contro Sampdoria e Udinese e il pareggio della Lazio contro il Torino. Proprio quest’ultimo risultato ha permesso alla Fiorentina di rimanere al sesto posto in solitaria a nove punti, con la squadra biancoceleste ferma a otto punti con il Bologna.

Ancora è presto per fare calcoli, prestissimo. Ma si sa come la posizione in classifica possa dare morale ai giocatori. Per questo la gara di domenica contro l’Udinese diventa di vitale importanza per la Fiorentina, che in caso di vittoria potrebbe recuperare un bel po’ di punti sulle prime posizioni. Nella sesta giornata sono in programma infatti due scontri diretti al vertice: Inter-Atalanta e il derby Lazio-Roma.

Qualcuna di queste squadre perderà punti sicuramente e l’occasione per la Fiorentina di Italiano è ghiotta. La prova del nove (o per meglio dire del dodici) per testare la maturità della squadra gigliata si chiama Dacia Arena. Domenica alle 15.00 (finalmente!). Vietato sbagliare.