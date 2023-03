Due settimane di nostalgia viola, ma fondamentali per la Fiorentina. Batterie in carica per affrontare un mese decisivo

Diciamoci la verità, la sosta per le Nazionali dopo un mese di marzo così è quanto di più crudele si potesse fare a un tifoso della Fiorentina. Gli impegni internazionali frenano l’inerzia della squadra di Italiano, l’entusiasmo che tanti risultati consecutivi hanno portato. Ma il bicchiere si può vedere anche mezzo pieno.

Alla luce di un aprile in cui la Fiorentina dovrà giocare nove partite, quella di ricaricare le batterie è un’occasione da non perdere. Vero che alcuni calciatori sono partiti, ma tanti altri sono rimasti a disposizione di Italiano. Il tecnico potrà lavorare tra gli altri con Brekalo, ancora non inserito nelle dinamiche tattiche, e con Sottil e Castrovilli, elementi da recuperare dopo i lunghi infortuni e possibili risorse per il finale di stagione.

Insomma, al di là della nostalgia viola che inevitabilmente si farà sentire per qualche giorno, razionalmente la sosta per le Nazionali può nascondere degli aspetti positivi che Italiano dovrà sfruttare al meglio. Fondamentale arrivare ad aprile pronti e al top della condizione, per affrontare al meglio un mese che deciderà la stagione della Fiorentina.