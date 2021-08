Secondo quanto riportato da AS Argentina il Cagliari per sostituire il partente Godin avrebbero chiesto informazioni per l’ex difensore della Fiorentina e attualmente svincolato Facundo Roncaglia. Sul calciatore, reduce dall’avventura all’Osasuna, ci sarebbe anche l’Udinese che avrebbe già fatto una proposta ufficiale al giocatore. Ma con i bianconeri per il momento sarebbe tutto fermo. Nuovo ritorno in Italia per Facundo?