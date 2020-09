Due titolari, uno in tribuna: La decisione di Mancini sui tre giocatori della Fiorentina

Questa sera torna in campo la Nazionale italiana, che sfiderà la Bosnia nella prima partita di Nations League alle 20.45 all’Artemio Franchi. Il ct azzurro, Roberto Mancini, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera.

Portieri: Sirigu, Meret, Donnarumma.

Difensori: Di Lorenzo, Chiellini, Biraghi, Mancini, Acerbi, Florenzi, Bonucci, Spinazzola.

Centrocampisti: Sensi, Cristante, Pellegrini, Jorginho, Zaniolo, Barella, Locatelli.

Attaccanti: Belotti, Insigne, Chiesa, Immobile, Kean.

Dei tre giocatori della Fiorentina, ci sono Biraghi e Chiesa, mentre Castrovilli si accomoderà in tribuna e potrebbe giocare la prossima partita.

In porta giocherà Donnarumma, con Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi a comporre la linea di difesa a quattro. A centrocampo da una parte Pellegrini dovrebbe far partire Zaniolo in panca, dall’altra ci sarà Barella. Con Jorginho arrivato più tardi a Coverciano, in cabina di regia toccherà invece a Sensi. In attacco infine spazio al tridente Chiesa-Belotti-Insigne.