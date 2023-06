Due Viola convocati all’Europeo Under 19 a Malta: ecco le scelte del ct Bollini

Alberto Bollini, CT della Nazionale Under 19, ha diramato la lista dei convocati per l’Europeo di categoria in programma dal 3 al 16 luglio a Malta. Fra i presenti due giocatori della Fiorentina, che nell’ultima stagione si sono distinti con la formazione allenata da mister Aquilani.

Si tratta di Michael Olabode Kayode e di Lorenzo Amatucci, difensore (terzino) e centrocampista (regista). Assente invece Christian Biagetti: il centrale classe 2004 non è stato confermato da Bollini, nonostante fosse stato inserito nella lista dei pre-convocati per la kermesse continentale. Un gran peccato, ma ci si augura che Kayo e Ama portino in alto il nome della baby-Viola all’Europeo Under 19!