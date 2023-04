Dumanowski: “Vincere la Conference sarebbe la realizzazione del sogno americano di Commisso. Italiano? van den Brom ha molta più esperienza in Europa”

Piotr Dumanowski, telecronista del campionato italiano per Eleven Sports, è stato intervistato da Wyborcza per parlare del match di stasera tra Fiorentina e Lech Poznan:

“Vincere la Conference sarebbe la realizzazione del sogno americano di Rocco Commisso, considerando anche che la scorsa edizione è stata vinta dai Friedkin della Roma. A causa dell’autunno scadente in campionato, la Fiorentina ha perso tanti posti e non ha alcuna possibilità di recuperare il ritardo con i rivali. Ma ha buone possibilità in Coppa Italia, oltre alla Conference League”.

E ancora: “La Viola è una squadra con tanto potenziale, ma non è Milan, Napoli, Inter o Juventus. Attualmente è la sesta, settima forza della Serie A. In secondo luogo, Italiano ha sicuramente meno esperienza di van den Brom nel giocare partite con andata e ritorno nelle coppe europee, quindi nei momenti cruciali potrebbe risentirne. In più, il Lech sarà molto concentrato per questa gara, perché per loro si tratta de “la grande Fiorentina”, mentre per gli italiani è solo “un club della Polonia”. Dunque potrebbe succedere che il Lech venga sottovalutato”.