Duncan e il giallo ancora in corso sul suo ritorno con la Nazionale Ghanese

Sulle pagine de La Nazione viene fatto quello che è il quadro attuale intorno il ‘giallo’ che vede coinvolto il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan. Al centro della questione c’è ’indiscrezione proveniente dal Ghana secondo cui il giocatore avrebbe accusato di recente alcuni problemi fisici e avrebbe così rinunciato alla convocazione in Nazionale. Una chiamata, questa, che sarebbe arrivata a distanza di due anni dall’ultima volta, in occasione delle gare di qualificazione ai prossimi Mondali contro lo Zimbabwe.

La Fiorentina ha voluto però subito smentire questa notizia. Il giocatore infatti si prepara ad essere nuovamente uno dei protagonisti nella formazione del tecnico Vincenzo Italiano per l’importante gara in programma contro il Napoli. Non è però ancora chiaro se poi realmente Duncan deciderà di rispondere alla chiamata della sua Nazionale.