Duncan è uno dei simboli della rinascita della Fiorentina. E i numeri lo dimostrano

Da cinque partite ormai il tecnico viola Vincenzo Italiano sta puntando su innesti che soltanto l’anno scorso erano stati inseriti tra gli “emarginati” oppure “cedibili”. Tra questi, come precisa il Corriere dello Sport, c’è un centrocampista come Alfred Duncan che ora sembra rigenerato, con quel suo piede mancino particolarmente educato. “Alfredo” come lo chiamano tutti nello spogliatoio compreso Italiano, è diventato il simbolo di chi sa rinascere ed è capace di capitalizzare al massimo le opportunità.

Nelle statistiche di giornata mostrate dalla Lega Calcio ha mostrato come contro l’Inter il giocatore abbia realizzato uno sprint di quasi 34 km/h. In questo è secondo soltanto a Joao Pedro del Cagliari. Non soltanto: ha fronteggiato alla grande un centrocampista campione d’Europa come Barella.

Adesso c’è soltanto da provare ad alzare l’asticella, magari cercando di mettere a segno quella che sarebbe la sua rete numero dieci in Serie A dopo l’unica realizzata con la maglia viola a Ferrara contro la SPAL il 2 agosto 2020 con Beppe Iachini in panchina.