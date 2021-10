Duncan fa chiarezza: “Se vorrò rifiutare una convocazione in Nazionale lo farò, ma non fingendo un infortunio”

Il centrocampista ghanese della Fiorentina Alfred Duncan era stato convocato dal ct del Ghana Rajevac ma ha scelto di non rispondere alla convocazione. Il calciatore ha voluto fare chiarezza sul proprio profilo Instagram in merito ad alcune indiscrezioni in base alle quali avrebbe rinunciato alla Nazionale per problemi fisici.

Piuttosto polemiche le parole del centrocampista ex Sassuolo. “Per quanto riguarda la mia assenza dalla nazionale ho parlato con l’allenatore del Ghana, ma c’è stato un fraintendimento da qualche parte. Non ho detto che ero infortunato. Inoltre se voglio rifiutare una convocazione lo farò, ma non fingendo un infortunio. I blog online si informino bene prima di mettere le dita su una tastiera”.