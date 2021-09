Duncan: “Ho sempre voluto rimanere a Firenze, Italiano ci fa sentire tutti importanti. Può essere una grande stagione”

A tuttomercatoweb.com ha parlato in un’intervista il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan. Queste le sue parole al portale web: “Siamo partiti bene dopo due anni di risultati non buoni. Italiano riesce a trasmettere le sue idee di gioco e la sua voglia. Non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo continuare con grinta e impegno. A Firenze sto bene e il mister mi ha dimostrato sempre fiducia, adesso tocca a me. Ho sempre desiderato rimanere a Firenze. Mi piace la città e credo che possiamo fare una bella stagione”

E su Italiano: “Lui è un allenatore giovane e molto preparato, ha un modo di vedere il calcio molto offensivo, ma anche molto attento agli equilibri. Ha già molta esperienza. Ci fa sentire tutti importanti, ha sempre detto che non ci sono titolari fissi e che tutti possono dare il proprio contributo. Ci sentiamo tutti parte del gruppo”.