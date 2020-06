Duncan: “La scelta migliore sarebbe stata annullare la stagione”

Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, ha parlato della ripresa della Serie A a Citi TV: “Ritengo che la scelta migliore sarebbe stata annullare la stagione, così da poter cominciare in anticipo la preparazione per il prossimo campionato. Per Belgio e Francia, paesi in cui tutto è stato annullato, la soluzione era più semplice. In Italia, il Benevento era quasi promosso, come facevano a dirgli che gli sforzi fatti sarebbero risultati vani? Ma lo stesso vale anche per la lotta alla Champions e all’Europa League”.

