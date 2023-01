Duncan: “Nelle ultime due non ero stato eccellente, oggi più pulito anche grazie ad Amrabat. Spero che il presidente si sia divertito”

Protagonista in campo con la Fiorentina, Alfred Duncan al media ufficiale viola ha parlato così dopo il passaggio del turno in Coppa Italia: “Il mister ci ha chiesto due cose, di affrontare la gara per dare continuità alle prestazioni e poi il risultato. E’ arrivato e siamo contenti di cosa abbiamo fatto oggi. Il presidente? Rivederlo ci ha fatto molto piacere, non lo vedevamo da tanti mesi e oggi mi auguro si sia divertito. Sono contento della mia prestazione, nelle ultime due non sono stato eccellente, oggi ho cercato di essere più pulito. Sofyan mi ha dato una grande mano ma in generale abbiamo fatto tutti una buona prestazione. Roma? Abbiamo tre giorni per preparare la partita con la Roma, per recuperare le energie, all’Olimpico sono sempre difficili le partite, anche lì dovremo cercare di dare continuità”: