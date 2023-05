Duncan: “Siamo soddisfatti, abbiamo fatto belle cose ma ne abbiamo anche sbagliate. Siamo pronti per la Conference”

Tornato da titolare, Alfred Duncan ha commentato così la gara viola con il Napoli al media ufficiale della società:

“Personalmente siamo soddisfatti, contro una squadra come il Napoli abbiamo fatto il nostro. Dobbiamo dare ancora tanto al campionato, oggi la squadra ha fatto tante belle cose però qualcosa abbiamo sbagliato se non abbiamo portato a casa i punti. Dobbiamo migliorare in fretta. Cosa è mancato? L’ultimo passaggio, il Napoli è una squadra molta attenta. La Conference? Firenze sa già la situazione in cui ci troviamo, siamo pronti per la partita di giovedì”.