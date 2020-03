Il centrocampista della Fiorentina, Alfred Duncan, è stato convocato dal Ghana per le partite in programma per la qualificazione alla Coppa d’Africa che verranno giocate contro il Sudan.

La gara d’andata è fissata per il prossimo 27 marzo, mentre quella di ritorno il 31.

Tra l’altro oggi Duncan compie pure gli anni (27 per la precisione). Quindi è arrivato per lui un bel regalo, un bel riconoscimento da parte del selezionatore Charles Akonnor.