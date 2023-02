Durante: “Martinez Quarta non è inferiore a Igor e Milenkovic. Cabral? Un brasiliano atipico, ma con i palloni giusti in area di rigore può diventare un animale”

Sabatino Durante, agente FIFA, è stato intervistato da Numero Diez per parlare dei tanti giocatori sudamericani della Fiorentina, con un occhio di riguardo per Igor, Martinez Quarta e Cabral:

“Igor l’ho visto un pochino in ritardo di preparazione nelle prime partite, appesantito, ma anche qui credo che abbia inciso la stagione della Fiorentina. Per fare un esempio, si guardi l’Amrabat di Italiano e quello del Mondiale”.

Su Martinez Quarta: “Non è inferiore a Milenkovic e Igor: gli altri due sono più prestanti fisicamente, mentre lui va meglio in quanto a capacità tecniche. Alla fine, quindi, pur con caratteristiche diverse, i tre calciatori si equivalgono. Uno come lui in Serie A ci sta non bene, ma benissimo“.

Infine su Cabral: “È un brasiliano atipico: ha la garra dell’argentino, è un uomo d’area di rigore, è bravo e non straordinario con i piedi. Diversamente, appunto, da molti dei suoi connazionali. È forte fisicamente, ma va messo in condizione di giocare contro uno o due avversari e non contro tre o quattro. Se gi li fai arrivare i palloni giusti, diventa un animale in area di rigore“.