“Dusan ti ricordi di me?”: e se tra le sirene inglesi per l’attaccante della Fiorentina ci fosse anche la nuova super potenza Newcastle?

Tra le notizie di questi giorni che hanno tenuto banco nel mondo calcistico europeo, c’è sicuramente il passaggio di proprietà al fondo saudita guidato da Public Investement Fund del Newcastle. Il club inglese è diventato così quello con la proprietà più ricca del mondo calcistico e i nuovi dirigenti hanno promesso alla tifoseria che torneranno presto a lottare per i trofei più importanti.

Sarebbero già pronti 250 milioni da investire sul mercato e tra i giocatori che interessano ci sarebbe anche l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Il club inglese aveva già cercato il serbo qualche sessione di mercato fa, non riuscendo però a convincere il giocatore di una nuova avventura in Premier League. La promessa di un dream team potrebbe far cambiare idea a Vlahovic? Quello che è certo è che il Newcastle adesso spaventa tutti. A riportarlo è il sito di Sportmediaset.