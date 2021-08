Dusan Vlahovic in due parole. Il centravanti è pronto a conquistare Firenze

Un’estate magica, sull’onda lunga della stagione precedente. Con tanto di primo gol messo a segno già dal primo allenamento in ritiro. Dusan Vlahovic, in due parole: mentalità e determinazione. In ogni sua scelta, sul campo e fuori.

I rumors di mercato, e i propri repentini cambi idea a riguardo dei profili social non scalfiscono la forte personalità dell’attaccante classe 2000 che dal ritiro della serbia rilancia a forti tinte viola. “Non sono deluso di essere rimasto alla Fiorentina, è una mia decisione – ha spiegato il serbo dal ritiro della sua nazionale – non penso a un trasferimento anche se intorno a me c’è molta pressione”. Parole forti e decise, nonostante le tante sirene. Vlahovic, è pronto a conquistare Firenze.