Gennaio momento di spostamenti per i tanti giovani sparsi in prestito della Fiorentina. L’ultimo di questi, Eduard Dutu, ha lasciato la Reggina, club nel quale era arrivato in prestito in estate, per andare a trovare più spazio in una categoria inferiore.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Dutu ha firmato col Gubbio. Il difensore classe 2001, che alla Reggina non è riuscito a ritagliarsi spazio in questa prima parte di stagione, lascia nuovamente in prestito la Fiorentina per accasarsi in Lega Pro. La formula è la stessa: trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023.