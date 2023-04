Dybala regala il terzo posto a Mourinho, Ceccherini e Gaich tengono in vita il Verona Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa sono concluse le due partite di Serie A in programma questo pomeriggio alle ore 18.30: il Torino di Juric ospitava la Roma di Jose Mourinho mentre il Verona aveva il tentativo di riavvicinarsi allo Spezia in casa contro il Sassuolo.

I giallorossi riescono a passare di misura grazie ad un rigore trasformato all’8′ del primo tempo da Dybala: 0-1 il risultato finale, e Roma che adesso sale al terzo posto in classifica. Al Bentegodi invece arriva una vittoria in extremis dei padroni di casa, con il Verona che al 90esimo vince per 2-1: apre le danze il gol ospite di Harroui, sono invece l’ex Fiorentina Ceccherini e Gaich a ribaltare il risultato e a regalare 3 punti fondamentali ai veneti.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 74, Lazio 55, Roma 53, Milan 52, Inter 51, Atalanta 48, Juventus 44, Bologna 43, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 26, Verona 22, Cremonese 16, Sampdoria 15.