Džeko: “Giocheremo tante partite in poco tempo. Siamo di nuovo in finale di Coppa Italia e contro la Fiorentina…”

In un’intervista a uefa.com, ha parlato l’attaccante dell’Inter Edin Džeko, che ha parlato anche della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Avremo molte partite in un brevissimo lasso di tempo. Solo a maggio, penso che abbiamo otto partite. Ogni gara sarà più affascinante della precedente. Giochiamo due volte con il Milan, poi abbiamo la finale di coppa Italia contro la Fiorentina, poi giochiamo con il Napoli.

Questo è il mio secondo anno all’Inter e abbiamo già vinto tre trofei. Siamo di nuovo in finale di Coppa Italia, vinta lo scorso anno. L’unico rammarico è che l’anno scorso non abbiamo vinto il campionato e quest’anno sappiamo che non ci riusciremo. Siamo invece in semifinale di Champions League; L’Inter non ci arriva da molto tempo. Queste due stagioni sono state sicuramente positive e sono davvero molto felice di essere qui”