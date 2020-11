E a mettere in difficoltà Iachini ci ha pensato pure Callejon…

Tutto era pronto. Giuseppe Iachini era determinato a dare una svolta, anche tattica, alla sua Fiorentina prima della trasferta di Parma. A metterlo in (ulteriore) difficoltà ci ha pensato però, involontariamente ovviamente, Josè Callejon. Come? Il perché è presto detto. Il tecnico avrebbe voluto mettere in campo il tridente offensivo composto dallo spagnolo sulla destra, Ribery a sinistra e Kouame centravanti, come del resto candidamente confessato dallo stesso Iachini a fine gara.

La positività al Covid del giocatore lo ha reso indisponibile per questa trasferta facendo saltare i piani inizialmente previsti. La risposta è stata un ritorno immediato al 3-5-2, addirittura con Venuti titolare sulla fascia destra. La squadra, purtroppo, ha però palesato ancora una volta una carenza di idee e una preoccupante sterilità offensiva, con una sola occasione da gol prodotta in tutti i novanta minuti (più recupero) della gara.