E a Vlahovic manca tanto la Fiorentina…

I calciatori utilizzano i loro account sui social anche per lanciare messaggi. E non v’è dubbio che quello di Dusan Vlahovic a questo giro non è niente male, musica per le orecchie dei tifosi della Fiorentina.

Il centravanti viola, in una story pubblicata su Instagram, ha fatto vedere una foto di lui con la maglia della Fiorentina addosso e un esplicativo “I miss u” (“Mi manchi”) che è riferito sia alla squadra che al calcio.

Tra qualche giorno vi sarà il raduno della compagine viola e possiamo dire che Vlahovic sarà a Firenze in quei giorni, pronto a ripartire per un altro anno che, speriamo, sia ricco di gol e soddisfazioni come lo scorso.