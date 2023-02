E adesso ci si gioca lo Scudetto (o la Champions): ecco le date della Poule della Fiorentina di Panico

Martedì prossimo, 28 febbraio alle ore 12:30, verrà pubblicato il calendario della Poule Scudetto e di quella per la salvezza del campionato femminile di Serie A. Le partite prenderanno il via nel fine settimana del 18-19 marzo e la Fiorentina di Panico, insieme a Roma, Juventus, Inter e Milan si contenderà il titolo e il secondo posto, valevole per la Champions League.

Il programma prevede 10 giornate, con una squadra a turno che riposa. Le Viola, essendo state eliminate dalla Coppa Italia, non giocheranno nella quinta e nella decima giornata. Dopo aver chiuso al quinto posto nella regular season, la fase più calda della stagione sta per cominciare.