E adesso Igor e Quarta sgomitano. I dubbi di Italiano

Durante il ritiro di Moena il mister viola Vincenzo Italiano non ha mai avuto a disposizione Lucas Martinez Quarta. Il difensore argentino era ancora in vacanza dopo la vittoria della Copa America, e non si è visto in Trentino. Anche German Pezzella non ha preso parte alla preparazione dopo l’impegno con l’Albiceleste. L’ormai ex capitano gigliato è ora in procinto di passare al Betis Siviglia. Gli unici difensori centrali a disposizione sono quindi stati Milenkovic ed Igor.

Il serbo è destinato ad essere un titolare inamovibile della Fiorentina. Piace tantissimo ad Italiano per duttilità, forza ed intelligenza, ed ha firmato da poco il rinnovo fino al 2023. Con la Fiorentina Igor ha evidenziato grande forza, buone doti nel palleggio e spavalderia, talvolta anche eccessiva. Il brasiliano si candida ad una maglia da titolare nella sfida di domenica all’Olimpico, ma dovrà lottare con Martinez Quarta per un posto.

Quarta è un difensore di ottimo piede, intraprendente e molto bravo nell’impostazione. L’argentino è però colui che ha lavorato meno col nuovo tecnico viola finora. Dopo la partenza di Pezzella il dubbio adesso è tra i due calciatori sudamericani, e Italiano dovrà selezionare la coppia centrale più idonea a misurarsi con Mayoral, Shomurodov e forse Abraham. In attesa del ritorno a Firenze di Matija Nastasic, pronto a giocarsi le proprie carte per ricomporre in maglia viola una coppia tutta serba e scuola Partizan con Milenkovic.