E adesso lui, punta tutto su Iachini!

Pedro punta tutto su Iachini e ora ogni certezza torna in discussione. Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, con Montella la salita è stata più ripida del previsto: ha dovuto recuperare quella forza che si era smarrita dopo il grave infortunio patito nell’agosto 2018, bruciare le tappe di ambientamento in un calcio completamente diverso rispetto a quello brasiliano, ma adesso c’è da ricominciare da capo. Pradè, qualche settimana fa, raccontando delle tante richieste per il giocatore acquistato a fine estate (11 milioni l’investimento) aveva svelato del muro eretto attorno al proprio tesserato: ora, però, sarà il nuovo allenatore a decidere, insieme, inevitabilmente, alle dinamiche del mercato che si sta concentrando in maniera importante proprio sul reparto offensivo.