E adesso ne manca solo uno…

E’ il minuto 60′ quando Aleksa Terzic fa il suo ingresso in campo in Udinese-Fiorentina per prendere il posto di Cristiano Biraghi. Non è un momento banale per lui, perché segna l’esordio assoluto in questo campionato per il serbo, alternativa sulla sinistra al capitano viola.

Ora, guardando la lista dei 25 che compongono la prima squadra gigliata, manca solo un giocatore all’appello, c’è solo un elemento che non ha fatto nemmeno un minuto in campo. Parliamo del terzo portiere Antonio Rosati. Probabilmente questa situazione è destinata a rimanere così fino alla fine della stagione, anche perché è difficile che il terzo estremo difensore possa trovare spazio.

Però possiamo dire che l’allenatore Vincenzo Italiano sta coinvolgendo tutta la rosa e lo ha fatto anche in fretta, perché ha schierato praticamente tutti già alla sesta giornata di campionato.