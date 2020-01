E adesso una coppia che avrebbe potuto far sognare Firenze si trasferisce in un’altra squadra italiana

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio tramite il proprio profilo Twitter sarebbe in stato avanzato la trattativa tra Juventus e Cagliari per il passaggio di Marko Pjaca al club sardo. Dopo essere tornato in campo con la maglia bianconera in Coppa Italia, l’ex attaccante viola potrebbe raggiungere a Cagliari un altro attaccante dal passato fiorentino: Giovanni Simeone. E chissà che quella coppia che poteva far sognare Firenze, adesso non si riproponga con la maglia rossoblù?