E alla fine il Barcellona verrà accontentato: per Pjanic la Juventus è pronta ad accettare quella condizione che non piaceva alla Fiorentina

Alla fine la Fiorentina ha preferito virare su Torreira lasciando andare la pista che portava a Miralem Pjanic, anche perché quel 50% di stipendio di cui il Barcellona chiedeva il pagamento appariva eccessivo per le casse viola. Il giocatore, però, nel frattempo ha continuato a spingere per tornare in Italia e alla fine è stato accontentato.

Come riporta TMW, infatti, Pjanic è un passo dal ritorno alla Juve. Rispetto alla notizia che abbiamo riportato ieri emergono nuovi dettagli, che riguardano proprio l’aspetto economico. I bianconeri infatti si sono resi disponibili a pagare metà dello stipendio del giocatore (8,5 milioni), lasciando il resto al Barcellona. Condizioni che piacciono ai blaugrana, e così il ritorno di Pjanic alla Juve sembra davvero molto vicino.