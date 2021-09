È ancora caos DAZN: le partite non si vedono, l’emittente: “Risarciremo gli utenti”

Ancora problemi tecnici per DAZN, l’emittente che ha acquisito i diritti televisivi di tutte le partite della Serie A. Molti utenti non sono riusciti a vedere i match delle 18.30 Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli. Tifosi su tutte le furie con DAZN costretta alle scuse: “Ci scusiamo con tutti voi per quanto accaduto. Tutti gli utenti saranno ricontattati per ricevere un indennizzo”.

Intanto però la polemica e la rabbia sui social non si placa. I profili della piattaforma sono stati presi letteralmente d’assalto.