E Castrovilli diventa un caso di studio nel Regno Unito grazie alla sua classe e alla sua passione per un grande campione

Il giovane virgulto della Fiorentina Gaetano Castrovilli è diventato protagonista di un articolo di 90Min, importante sito calcistico, grazie alle sue straordinarie qualità. Il sito britannico, infatti, ha realizzato uno speciale su otto calciatori europei ispirati dalla classe di Ronaldinho.

Insieme a Castrovilli ci sono Dele Alli, Bruno Fernandes, Cunha, Julian Brandt, Sancho, Sterling e la Martens, tutti nomi di un certo rilievo. Cosa li accomuna? L’avere come idolo Ronaldinho e una classe innata nel calcio. Come sottolinea 90Min, infatti, Castrovilli è una delle stelle della Serie A e non a caso è uno tra i giocatori ad aver realizzato più dribbling.