E come previsto, Torreira torna nel giro dell’Uruguay: un ‘problema’ per la Fiorentina ma stavolta il calendario dà una mano

Fuori nel giro di convocazioni di settembre, una manna per la Fiorentina che l’aveva appena accolto, dentro invece per quello di ottobre: Lucas Torreira torna ufficialmente tra i convocati del ct Tabarez per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2022. Il piccolo centrocampista viola l’aveva preannunciato che non vedeva l’ora di potersi riunire anche ai connazionali e così sarà: tre gli impegni della Celeste, l’8, l’11 e il 15 ottobre, stesse date dell’Argentina di Quarta e Gonzalez e del Cile di Pulgar. Il solito problema per i club europei che riaccoglieranno i calciatori a turno di campionato in corso. Stavolta però alla Fiorentina andrà piuttosto bene perché il primo impegno dopo la sosta sarà di lunedì sera a Venezia, con tutto il tempo per far tornare i sudamericani: un bel vantaggio rispetto invece a venti giorni fa quando da oltre Oceano i calciatori tornarono di sabato mattina, con il match di Bergamo previsto per la sera.

🇺🇾#Eliminatorias 🇶🇦#Qatar2022 2⃣6⃣ convocados de @Uruguay para enfrentar a Colombia, Argentina y Brasil. 🇺🇾🇨🇴 7/10 – 20:00 h

🏟️ Gran Parque Central 🇦🇷🇺🇾 10/10 – 20:30 h

🏟️ Monumental (Bs. As.) 🇧🇷🇺🇾 14/10 – 21:30 h (Uy)

🏟️ Arena da Amazonia (Manaos) 🔗 https://t.co/atWtoexsUk pic.twitter.com/6U8ezYc4Ah — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 1, 2021