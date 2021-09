E con l’arbitro di Fiorentina-Inter i viola non vincono dal 2018. Una serie negativa in atto e qualche polemica

La partita tra Fiorentina e Inter in programma domani sera con inizio alle 20.45 sarà diretta dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Guardalinee Costanzo e Passeri, mentre il quarto uomo sarà Zufferli. Il Var è Maresca, mentre l’aiutante Var è Carbone.

Con Fabbri lo score dei viola è: 4 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, 12 gol fatti, 12 gol subiti.

E la prima volta che arbitra un match tra i gigliati e l’Inter. Ultima direzione con la Fiorentina risale alla stagione 2019/20 (mai avuto dunque lo scorso anno): sconfitta con la Lazio 2-1 alla 28esima. I viola non vincono con lui da Roma-Fiorentina 0-2 del 7 aprile 2018. Dopo quel successo sono arrivati due pareggi e quattro sconfitte.

Al Franchi, Fabbri è già stato protagonista di alcune partite finite in polemica. Citiamo su tutte Fiorentina-Parma del 26 dicembre 2018 persa per 1-0, dove non ravvisò un mani in area di Bastoni, nemmeno dopo esserlo andato a vedere al monitor.