E con l’ufficialità di Dzeko che lascia l’Italia, adesso Lucci potrà concentrarsi sul rinnovo di uno dei pilastri della Fiorentina

L’Inter 2023/24 non avrà a disposizione Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco non ha rinnovato il suo contratto in scadenza 30 giugno 2023 con i nerazzurri e ha scelto di dire addio a parametro zero e di approdare in Turchia al Fenerbahce. Dopo una lunga trattativa, il suo agente, Alessandro Lucci, è riuscito ad accontentare le richieste di tutte le parti. E adesso si potrà concentrare sulla Fiorentina.

Difatti Lucci è anche il procuratore di Gaetano Castrovilli, numero 10 della Viola, in scadenza nel 2024. Come affermato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, non ci dovrebbero essere problemi per il rinnovo del centrocampista, che in questo momento si sta godendo le vacanze. Al suo rientro, potrebbero iniziare le trattative per uno dei calciatori più importanti della rosa di mister Italiano.