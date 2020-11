E dietro a Iachini (e a Montella) qual è la situazione? Il frullatore dei nomi, in attesa che Commisso batta un colpo. E Sarri…

E dietro a Iachini (e a Montella) qual è la situazione? Su La Nazione si legge che il nome di Sarri (che deve ancora liberarsi dalla Juventus) continua ad affascinare i tifosi e forse anche la stessa Fiorentina.

Ma Sarri non è un allenatore che entra in corsa e in ogni caso pretenderebbe garanzie tecniche di alto livello. Fra i tecnici liberi – oltre a Prandelli, che sarebbe graditissimo ai tifosi viola – ci sono anche l’ex Parma D’Aversa e Ballardini, che è stato ex di molte squadre che avevano l’esigenza di salvarsi.

Nel frullatore dei nomi, in attesa che Commisso batta ufficialmente un colpo da New York con un eventuale comunicato, è rientrato anche Mazzarri.