E dopo aver punito la Fiorentina, Amdouni potrebbe trasferirsi proprio in Serie A

Tra i calciatori più interessanti del Basilea c’è sicuramente Zeki Amdouni, attaccante svizzero del 2000 e decisivo a Firenze giovedì. E non solo giovedì perché il suo bottino in Europa parla di 6 reti in Conference e quello stagionali di ben 17. Secondo Tuttosport queste prestazioni hanno attirato le attenzioni del Torino, che vorrebbe portarlo in Serie A nella prossima stagione. Intanto, prima eventualmente di incrociarla ancora, Amdouni sarà ancora uno dei clienti più scorbutici per la Fiorentina nella sfida di ritorno del St. Jakob.