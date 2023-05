E dopo la batosta contro la Fiorentina, potrebbero arrivare le dimissioni di Stankovic: “Vedo se continuare”

La batosta rimediata dalla Fiorentina potrebbe avere effetti ancora più importanti sulla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, oggi potrebbero arrivare le dimissioni del tecnico blucerchiato, Dejan Stankovic.

“Difficile salvare qualcuno, parto da me stesso – ha detto il tecnico – Se questa sconfitta può mettere in discussione il mio futuro qui? Sì, vedremo tutti insieme”. Il secondo tempo contro i viola è stato un tiro al bersaglio contro Ravaglia che ha dovuto chinarsi per quattro volte per raccogliere il pallone in fondo al sacco, dopo essersi arreso al destro di Castrovilli nel primo.

La Sampdoria sta chiudendo questa stagione nel peggior modo possibile, affossata in primo luogo dai suoi problemi societari che si sono riversati inevitabilmente sulla squadra.